Tweede Kamer wil Alders spreken over vertrek

Hans Alders is woensdagmiddag uitgenodigd in de Tweede Kamer om zijn vertrek als Nationaal Coördinator Groningen te komen toelichten. Dat heeft de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat besloten op voorstel van PvdA’er Henk Nijboer.

Alders gaf er vorige week de brui aan omdat minister Eric Wiebes volgens hem beloftes aan de bewoners van Groningen niet nakomt. De bewindsman besloot onlangs de versterking van circa 1600 woningen in de ijskast te zetten. Hij wil eerst weten of het risico voor die huizen vermindert als de gaswinning op termijn helemaal stopt.

De Tweede Kamer spreekt donderdagmiddag met Wiebes over het besluit de gaswinning de komende jaren helemaal af te bouwen. Omdat in dat debat ook het vertrek van Alders aan bod komt, had Nijboer geopperd hem nog voor die tijd uit te nodigen voor een gesprek. De meeste andere oppositiepartijen steunden dat voorstel.

De coalitiepartijen hielden aanvankelijk de boot af. Zij zien meer heil in een breder gesprek op een later moment, waarbij ook provincie, gemeenten en bewonersorganisaties worden gehoord. Zij stelden bovendien dat de Kamer met zeven kantjes toelichting van Alders, plus de nog te ontvangen uitleg van minister Wiebes, voldoende is geïnformeerd voor het debat van donderdag.

Ook SGP’er Chris Stoffer had bedenkingen. ,,Gaat dit niet in een vlaag van emotie een hele grote rol spelen in dat debat?”, vroeg hij zich af. Hoewel de coalitiepartijen het gesprek met Alders gezien hun meerderheid in de commissie hadden kunnen blokkeren, gingen zij uiteindelijk toch akkoord.