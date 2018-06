Directe treinverbinding Londen pas eind 2019

Rechtstreeks met de Eurostar van Amsterdam en Londen is pas met de dienstregeling van 2020 mogelijk. De Tweede Kamer wil dat het sneller geregeld wordt, maar dat is niet mogelijk. ,,We doen onze stinkende best”, zei staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid).

Er moet eerst een nieuw verdrag tussen Nederland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië komen. Ook moet met de Britten een bilateraal verdrag worden gesloten, aldus Harbers. Hij gaf nog een ,,winstwaarschuwing”. De brexit kan nog leiden tot extra bagagecontrole in Frankrijk.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) gaat verder kijken of het mogelijk is om te komen tot een snellere treinverbinding met Berlijn. In eerste instantie zou het dan moeten gaan om één snelle verbinding per dag. Op dit moment stopt de trein naar Berlijn op veel plaatsen in Duitsland om het traject rendabel te maken.