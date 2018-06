Europa League nog 3 jaar bij RTL 7

De UEFA Europa League blijft tot en met 2021 te zien bij RTL 7. Het gaat om de uitzendrechten van zowel 25 live-wedstrijden als de samenvattingen van alle overige ‘UEFA Europa League’ wedstrijden.

Topman Sven Sauvé van RTL is blij met de uitzendrechten ,,De afgelopen negen jaar zijn we met RTL 7 de vaste basisplaats geweest voor de Europa League. Omdat we veel Nederlandse clubs in deze competitie tegenkomen vond ik het van groot belang deze rechten te behouden voor het open net. Ik ben dan ook blij dat we de kijker de donderdagavond als vaste voetbalavond bij RTL 7 kunnen garanderen.”

In de eerste tien speelrondes worden per avond de twee meest in het oog springende wedstrijden live uitgezonden, daarna is er nog één live-wedstrijd per avond. In de uitgebreide samenvattingen worden de overige wedstrijden geanalyseerd.

De uitzendingen rondom de live-wedstrijden starten met een voorbeschouwing en worden achteraf uitgebreid geanalyseerd. Hoe het team van presentatoren en analisten eruit komt te zien, wordt later bekendgemaakt.