‘Geef dieren Oostvaardersplassen de prikpil’

De populatie edelherten, konikpaarden en Heckrunderen in de Oostvaardersplassen (OVP) zou stabiel kunnen blijven, als de dieren anticonceptie zouden krijgen. Dat kan vrij eenvoudig middels bewerkte zogeheten likstenen in het gebied, door het voer te mengen of via een prikpil toe te dienen. Elke andere oplossing zorgt ervoor dat er na een poosje toch weer te veel grote grazers zijn, die dan weer afgeschoten moeten worden.

Dat bepleit de Werkgroep Diervriendelijk Populatiebeheer woensdagmiddag tijdens een inspraakronde van de provincie Flevoland over het toekomstig natuurbeheer in de Oostvaardersplassen. Het plan is om het aantal grazers in het vogelbeschermingsgebied dit jaar terug te brengen tot maximaal 1100. Bijna 1200 herten en paarden moeten daarvoor afgeschoten worden of verhuizen. Het doden van gezonde dieren is woensdag het heetste hangijzer.