Gouden Strop voor Willem Asman

Auteur Willem Asman heeft de BookSpot Gouden Strop gewonnen met zijn boek Enter. Het is een prijs van 20.000 euro voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige thriller. De bekendmaking luidde woensdag meteen de leescampagne Spannende Boeken Weken in.

,,Asman schrijft in een tempo dat je naar adem laat happen, maar in een stijl en opzet die het bijna onmogelijk maken het boek aan de kant te leggen. Dit doet hij ook met een vleugje verfijnde humor. Trefzeker weet Asman in enkele rake zinnen uitgebalanceerde karakters te schetsen en sferen op te roepen. De eenzaamheid van de hoofdpersoon is ronduit beklemmend’, oordeelde de jury.

Asman (1959) schreef eerder de thrillers De Cassandra-paradox, Brittanica, Wondermans eindspel en Koninginnedag.

De BookSpot Schaduwprijs, de prijs van 2000 euro voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige thrillerdebuut, is dit jaar voor Eva Keuris voor Over het spoor. Ze was met haar debuut zowel voor de BookSpot Gouden Strop als Schaduwprijs genomineerd. ‘Over het spoor’ biedt volgens de jury ,,een stijlvast en meeslepend proza, waarin op vakkundige wijze de spanning wordt opgebouwd. Ook is de psychologie van de karakters fraai getekend en houdt de schrijver de lezer voortdurend op het puntje van z’n stoel”.

Sinds dit jaar dragen de prijzen de toevoeging BookSpot in de naam. BookSpot is de opvolger van de boekenclub ECI en verdubbelde het prijzengeld.