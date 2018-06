Jonge Jury bekroont opnieuw Wallis de Vries

Jeugdschrijver Mel Wallis de Vries is voor het vijfde jaar op rij bekroond door de Jonge Jury. Haar boek Pijn kreeg woensdag in Utrecht tijdens een feestelijke bijeenkomst de Prijs van de Jonge Jury 2018.

De Jonge Jury is een leesbevorderingsproject voor leerlingen van twaalf tot zestien jaar uit de onderbouw van de middelbare school. Zij lezen elf ‘leestips’ en kiezen dan hun favoriete boek. Dit schooljaar stemden ruim 13.000 leerlingen.

Wallis de Vries heeft de onderscheiding nu in totaal zes keer gekregen. Ze won niet alleen in de afgelopen vijf jaren maar ook in 2012. Francine Oomen (Hoe overleef ik) en Carry Slee kregen de prijs elk vijf keer.

Het is de zeventiende keer dat de prijs is uitgereikt. Sinds vorig jaar komt alleen nog Nederlandstalig werk in aanmerking.

De Jonge Jury Debuutprijs ging naar Voorlopers van Mirjam Hildebrand.