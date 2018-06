Joop van den Ende pleit voor sterke NPO

Joop van den Ende breekt een lans voor de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). ,,Politiek, wees zuinig op de meest bijzondere publieke omroep van Europa”, zei de cultureel ondernemer woensdag in het Mauritshuis in Den Haag.

“Laat niet ieder Kamerlid iets over programma’s roepen. Stop met het populistische gepraat en stel een minister aan die weet wat media betekent. Geef meer geld, want anders is de publieke omroep over drie, vier jaar een zielig kind”, waarschuwde de voormalig tv-producent. ,,Als je verder gaat bezuinigen, wordt het nog armlastiger. En vergeleken met het buitenland zijn de budgetten al schrikbarend laag.”

Van den Ende waarschuwt voor de ‘veramerikanisering’ op het gebied van kunst en cultuur. ,,De Amerikaanse media-industrie is leading en als we niet opletten wordt daar straks onze smaak bepaald.” Van den Ende hield de lezing bij de presentatie van een rapportage over de maatschappelijke waarde van de publieke omroep.