Koningin Máxima deelt Appeltjes uit

Koningin Máxima beloont woensdag drie sociale initiatieven met een Appeltje van Oranje. De projecten Buddy to Buddy uit Zutphen, Yets Foundation uit Vlaardingen en de Excel Arts Academy uit Curaçao krijgen de prijzen overhandigd op Paleis Noordeinde.

Het Oranje Fonds kent de Appeltjes van Oranje jaarlijks toe aan organisaties die een groot verschil maken voor mensen in onze samenleving. Elk jaar draaien de prijzen om een ander thema. In 2018 is dit ‘Jong en sociaal ondernemend’, wat betekent dat de Appeltjes dit jaar naar jonge mensen gaan die zich met hart en ziel inzetten voor een socialere samenleving.

Buddy to Buddy koppelt (ex-)vluchtelingen en Nederlanders aan elkaar als maatjes. Bij de Yets Foundation wordt basketbal ingezet als instrument om jongeren op het rechte pad te houden. Excel Arts Academy wordt met dans het beste uit kinderen gehaald.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. De Appeltjes van Oranje worden dit jaar voor de zestiende keer uitgereikt. De prijs bestaat uit een door prinses Beatrix ontworpen bronzen beeldje en een geldbedrag van 15.000 euro.