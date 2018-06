Man aangehouden voor munitieverzameling

De politie is woensdagochtend in een rijtjeshuis in Eindhoven gestuit op een grote verzameling munitie. Volgens een politiewoordvoerder zijn er granaten en onder andere een vliegtuigbom aangetroffen. De bewoner is aangehouden.

De politie ging op het adres van de man kijken vanwege een melding dat hij explosieven verkocht op Marktplaats. Na de ontdekking is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) opgeroepen voor een exacte inventarisatie.

Het Eindhovens Dagblad meldt dat het in totaal gaat om dertig tot veertig explosieven plus een granaatwerper. De EODD kan dat niet bevestigen.