Met deze tips haal je je seksleven weer uit het slop

Als we de monitor Seksuele gezondheid in Nederland van kenniscentrum Rutgers mogen geloven, hebben we per maand minder vaak seks dan vroeger. Het gemiddelde van twee keer per week, zo blijkt, is achterhaald: we vrijen gemiddeld drie keer per maand. Over het algemeen zijn Nederlanders wel tevreden over hun seksleven, maar minder over de frequentie. Zo breng je daar verandering in.

De monitor, die begin dit jaar werd gepubliceerd, is het sluitstuk van een reeks internationale onderzoeken die allemaal hetzelfde concluderen: we hebben minder vaak seks. De uitkomst van het onderzoek is gebaseerd op een steekproef onder zeventienduizend Nederlanders in de leeftijd tussen 18 en 80 jaar.

Een kwart van de mannen erg ontevreden over frequentie

De meeste Nederlanders zijn gelukkig met hun partner, tevreden met hun uiterlijk en content met de kwaliteit van hun seksleven. Waar ze allesbehalve blij over zijn, is hoe vaak ze seks hebben: een kwart van de mannen en een op de vijf vrouwen is hier (erg) ontevreden over.

Een van de redenen voor deze neerwaartse trend is het gebrek aan tijd. Ook is er meer entertainment en vrouwen zijn meer gaan werken. Toch zijn er wel degelijk manieren om de relatie, en daarmee de frequentie van je seksleven, een boost te geven. Intimiteit begint niet in de slaapkamer, maar daarbuiten.

Tips voor een relatieboost

Zorg dat er meer fysiek contact door de dag heen is. We hoeven niet te wachten tot we ’s avonds in bed liggen, voordat we onze liefde voor elkaar kunnen laten zien. Aanraken, knuffelen, handen vasthouden, samen douchen of in bad gaan, een massage geven of voetjevrijen. Het zijn allemaal acties waardoor het hormoon oxytocine vrijkomt. Dit zorgt voor meer intimiteit en het gevoel dat je bij elkaar hoort.

Met name als we langer bij elkaar zijn, zijn we geneigd onze partner voor lief te nemen. De basis voor elke relatie is fatsoen en respect, ongeacht hoe lang we elkaar al kennen. Ga dus altijd respectvol met elkaar om. Daarnaast is het belangrijk dat je open en waarderend in je communicatie bent en blijft. Wil je graag gelijk hebben? Gooi die behoefte overboord en geniet van het verschil dat dit maakt.

Tenslotte gaat een vrijpartij niet alleen om de seks, maar vooral juist om het voorspel. Zorg voor meer seksuele spanning door tijd voor elkaar te maken, weer een keer op date te gaan, je te verdiepen in seksspeeltjes of te praten over je behoeftes en waar je opgewonden van raakt. Communicatie doet wonderen, óók in bed.