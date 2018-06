Michael P. ook vervolgd voor mishandeling PBC

Michael P., de man die verdacht wordt van het doden en verkrachten van Anne Faber september vorig jaar, wordt ook vervolgd voor de mishandeling van drie medewerkers van het Pieter Baan Centrum (PBC) waar hij ter observatie was opgenomen. Dit incident gebeurde begin februari. P. viel eerst ’s middags een medewerker aan en ’s avonds twee andere medewerkers.

Tijdens de vorige niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Utrecht bleek dat er een aangifte lag van een ,,geweldsincident” in het PBC, maar meer informatie werd toen niet gegeven. Inmiddels is duidelijk dat P. ook voor de drie mishandelingen wordt vervolgd. Deze worden toegevoegd aan de zaak die komende maandag en dinsdag inhoudelijk wordt behandeld, laat het Openbaar Ministerie weten.

Faber verdween eind september na een fietstocht. Haar lichaam werd na een vermissing van bijna twee weken in Zeewolde gevonden.