‘Minder advocaten willen pro-Deozaken doen’

Mensen met een laag inkomen kunnen steeds minder een beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat komt niet alleen door aangescherpte voorwaarden, maar ook omdat minder advocaten deze zogeheten pro-Deozaken willen doen. De perspectieven zijn zo slecht dat advocaten afhaken en er komen ook geen nieuwe advocaten bij die zich toeleggen op sociale rechtshulp, waarschuwt Bernard de Leest namens de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

De Utrechtse advocaat De Leest is bij de tweedaagse estafette-actie van advocaten voor het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Ze protesteren opnieuw tegen de in hun ogen al jarenlang gaande afbraak van het stelsel van de rechtsbijstand. Een commissie concludeerde vorig jaar dat voor pro-Deozaken veel te weinig wordt betaald. Er moet ruim 125 miljoen euro bij per jaar, zegt De Leest.