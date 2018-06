Muizenplaag Markthal Rotterdam bedwongen

De Markthal in Rotterdam heeft nagenoeg geen last meer van muizen. Dat bevestigt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na berichtgeving hierover van het AD. De verscherpte controle op de Markthal is daarom opgeheven. Twee kramen staan nog wel onder extra toezicht.

Begin dit jaar bleek dat bij een groot aantal kramen een loopje werd genomen met de hygiëne. Bij negentien zaken troffen de inspecteurs van NVWA muizen aan, een ondernemer moest zelfs tijdelijk zijn kraam sluiten.

Daarop zette de Markthal een muizenoffensief in. Er werd vallen en camera’s geplaatst, kieren en gaten dichtgestopt en in maart hield de hal een grote schoonmaak.

Volgens de NVWA heeft de aanpak succes. ,,Het was een serieus probleem en er moest ook echt iets gebeuren”, licht een woordvoerder toe.