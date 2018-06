Het Muiderslot is Muiden krijgt in september een nieuwe directeur: Annemarie den Dekker (1972), nu nog hoofd museale zaken en programmering in het Amsterdam Museum.

Den Dekker studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Al sinds 2012 is ze bij het Muiderslot betrokken als lid van de Raad van Toezicht. Den Dekker volgt Bert Boer op die directeur wordt van het Maritiem Museum in Rotterdam.