Oude meesters bezorgen Hermitage bezoekrecord

De tentoonstelling Hollandse Meesters uit de Hermitage – Oogappels van de Tsaren is de best bezochte expositie geworden sinds de openingsjaren van de Amsterdamse Hermitage, 2009 en 2010. De 63 schilderijen uit de Gouden Eeuw trokken het recordaantal van 340.000 bezoekers.

De werken, die normaal gesproken in de Hermitage in Sint-Petersburg (Rusland) hangen, waren acht maanden lang te zien in de Amsterdamse Hermitage. Het waren doeken van onder anderen Rembrandt, Van der Helst en Heda. Ook waren er bruiklenen van het Mauritshuis, het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum.

Drie weken geleden werd het aan Rembrandt toegeschreven Portret van een jongeman, ontdekt door kunsthistoricus Jan Six, aan de tentoonstelling toegevoegd. Dat schilderij hangt in een aparte ruimte en is nog te zien tot en met 15 juni.