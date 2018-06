Rechter: treinkaartje geen recht op zitplaats

Iemand die een treinkaartje koopt, koopt daarmee niet het recht op een zitplaats. Dat heeft een rechter bepaald in een zaak aangespannen door ConsumentenClaim tegen de Nederlandse Spoorwegen (NS).

Volgens de rechtbank geeft het kaartje recht op vervoer. ,,En dat resultaat wordt ook behaald. De wijze waarop dat vervoer plaatsvindt, is niet in de wet bepaald”, aldus de rechter in het vonnis. NS Reizigers maakt volgens de rechter verder aannemelijk dat ,,zij zich in voldoende mate inspant om het vervoer zo veilig mogelijk plaats te laten vinden”.

ConsumentenClaim, een bedrijf gespecialiseerd in massaclaims, daagde de NS voor de rechter wegens overvolle treinen. Uit een inventarisatie in november 2016 op het intercity-traject van Utrecht naar Amsterdam-Zuid zouden veel mensen (45 procent) langer dan een kwartier hebben moeten staan.