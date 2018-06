Rob Oudkerk wil burgemeester Amsterdam worden

Oud-PvdA-politicus Rob Oudkerk wil burgemeester van Amsterdam worden. Zijn sollicitatiebrief staat woensdag te lezen in Het Parool. Hij heeft daarvoor gekozen omdat hij voorstander is van een transparante procedure.

Oudkerk gaat op voor het burgemeesterschap uit een ,,roeping mijn geboortestad te dienen”, een gevoel waar hij ,,ondanks de angst en ondanks de schaamte” niet langer omheen kon. Hij verwijst daarmee naar een schandaal rond prostituteebezoek en drugsgebruik, dat hem begin 2004 zijn baan als wethouder in Amsterdam kostte. Hij bezwoer daarna niet meer te zullen terugkeren in de hoofdstedelijke politiek.

In de brief geeft hij een ,,cv van mijn grootste mislukkingen” en zegt dat hij daar veel van heeft geleerd. Oudkerk gelooft meer in ,,personenallianties” en een ,,coalition of the willing” dan in de belangen van instituties. Hij ziet zichzelf als verbinder van de vele bevolkingsgroepen in de stad.

De huisarts Oudkerk was Tweede Kamerlid voor de PvdA van 1994 tot 2002. In die hoedanigheid maakte hij deel uit van de parlementaire enquĂȘtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2002 kwam Oudkerk in opspraak door de term ‘kut-Marokkanen’ die hij gebruikte in een onderonsje met toenmalig burgemeester Job Cohen. Nog geen twee jaar later ontrolde zich het prostitutieschandaal, dat naar buiten werd gebracht door Heleen van Royen. In 2005 verscheen een boek waarin de oud-politicus terugkeek op het schandaal.

De vacature voor het burgemeesterschap van Amsterdam leverde in de eerste ronde 29 kandidaten op. Daar zaten te weinig goede mensen tussen, vond commissaris van de Koning Johan Remkes, daarom werd de vacature opnieuw opengesteld. Dat leverde nog eens 85 reacties op. Namen die de ronde doen zijn Femke Halsema (GroenLinks) en Onno Hoes (VDD).

Oudkerk solliciteerde in 2010 ook al naar het burgemeesterschap, dat toen naar Eberhard van der Laan ging.