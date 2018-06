Rotterdam mag vervuilende benzineauto weren

De gemeente Rotterdam mag ook benzineauto’s van vóór juli 1992 weren uit het centrum van de stad. De Raad van State oordeelde woensdag dat de gemeente de zogenoemde milieuzone weer volledig mag handhaven.

Rotterdam stelde de milieuzone in 2015 in voor een groot aantal straten in het centrum en het noorden van Rotterdam. Binnen die zone mogen geen dieselauto’s van vóór 2001 rijden. Ook benzineauto’s van vóór juli 1992 mogen niet in dit gebied komen. Met de milieuzone wil de gemeente de luchtkwaliteit in het centrum verbeteren. Het onderwerp is al lange tijd onderwerp van juridisch gesteggel.