Sir Ian Kershaw naar Crossing Border

De Britse historicus Sir Ian Kershaw, internationaal befaamd om zijn onderzoek naar Adolf Hitler en nazi-Duitsland, is een van de deelnemers aan festival Crossing Border komend najaar in Den Haag.

De emeritus hoogleraar moderne geschiedenis van de University of Sheffield wordt daar in het openbaar geïnterviewd over zijn jongste boek, dat in augustus in het Nederlands verschijnt bij Unieboek/Het Spectrum: Een naoorlogse achtbaan. Dat belicht Europa in de periode van 1950 tot 2017.

Crossing Border is dit jaar van 30 oktober tot en met 4 november.