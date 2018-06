20 jaar cel voor moord zwangere salsalerares

Een 49-jarige man uit Enschede is veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor moord op een veertigjarige, zwangere vrouw uit Enschede. De rechtbank in Almelo maakte dit donderdag bekend.

De rechters zijn ervan overtuigd dat Soeneldath D. op zaterdag 26 augustus vorig jaar salsalerares Sarah Kolenberg in haar woning heeft omgebracht. Hoewel daar geen sporen van D. zijn aangetroffen, vinden de rechters dat uit honderden whatsapps, bloedsporen van haar in zijn auto en ‘ongeloofwaardige verklaringen’ blijkt dat D. de dader moet zijn geweest.

D. zou haar hebben vermoord omdat ze zwanger van hem zou zijn geraakt en dat dreigde te vertellen aan zijn vrouw, met wie hij twee kinderen heeft. Daarmee zou ook zijn dubbelleven aan het licht komen. Hij onderhield seksuele relaties met tal van vrouwen die hij via datingsites had leren kennen, net als het slachtoffer. Daarbij gaf hij zich uit als een vrijgezelle piloot bij de KLM met de naam Jayson Marciano.

Uit de whatsappberichten bleek dat D. furieus had gereageerd op haar zwangerschap en niets meer met haar te maken wilde hebben. Zij bleef echter contact met hem zoeken.

Op zondagmiddag 27 augustus werd ze badend in een plas bloed in haar woning gevonden. Haar schedel was verbrijzeld door meer dan veertig klappen met een hard voorwerp en ze was ook gewurgd. D. gaf toe dat hij zaterdagochtend bij haar op bezoek was geweest, maar dat had gedaan om definitief een punt achter de relatie te zetten. De telefoon van Kolenberg was verdwenen. Uit onderzoek bleek dat het toestel, tot het uit de lucht was gehaald, dezelfde route had afgelegd als D. met zijn auto.

Overigens is uit DNA-onderzoek gebleken dat D. niet de vader van de baby was.

Met de uitspraak gaan de rechters verder dan het Openbaar Ministerie, dat twee weken geleden achttien jaar had geëist, de gebruikelijke strafmaat voor moord.