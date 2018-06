Al 25 miljoen passagiers via Airport Weeze

Sinds de opening vijftien jaar geleden hebben al 25 miljoen passagiers gebruikgemaakt van het Duitse vliegveld Weeze, vlak over de grens ten noorden van Venlo. De directie kwam donderdag met die cijfers naar buiten.

In 2003 maakten ruim 200.000 passagiers gebruik van Weeze, dat ook erg in trek is bij reizigers vanuit Limburg, Gelderland en het oosten van Brabant. Nu, in 2018, is dat aantal vertienvoudigd. Momenteel telt Airport Weeze 1,9 miljoen passagiers op jaarbasis.

Het is vooral prijsvechter Ryanair die de luchthaven vleugels heeft gegeven. Het leeuwendeel van de passagiers stapte in een vliegtuig van deze Ierse low budgetmaatschappij.

Vliegvelddirecteur Ludger van Bebber is in zijn nopjes over de Duitse en Nederlandse passagiersstroom. ,,Wie zou hebben gedacht bij de start van onze luchthaven op 1 mei 2003, dat in zo’n tijdsbestek al 25 miljoen passagiers voor de luchthaven Weeze zouden kiezen?”