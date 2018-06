Arrestatie na dodelijk schietincident Oss

De politie heeft een man uit Oss aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 30-jarige man uit dezelfde plaats. De verdachte meldde zich zelf bij de politie. Het slachtoffer kwam maandag om het leven bij een schietincident voor het woonwagencentrum aan de Hoogheuvelstraat in Oss.

Terwijl het rechercheteam nog volop bezig was met het onderzoek, meldde zich donderdag in de loop van de dag een man uit Oss op het politiebureau. De man wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het schietincident en is meteen aangehouden. Het onderzoek naar de dood van de Ossenaar gaat verder.

Of de schietpartij een afrekening was in het criminele milieu staat voor de politie nog niet vast. De politie houdt nog rekening met verschillende scenario’s. De doodgeschoten man werd in maart nog veroordeeld tot vijf maanden celstraf wegens drugshandel. Hij kreeg de straf omdat de politie hem in 2016 in een schuur bij de woonwagen van zijn oma na observatie had betrapt met bijna 50 kilo hennep.