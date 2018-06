Celstraf geëist tegen ex-raadslid om ontucht

Tegen Khalid T. is door het Openbaar Ministerie vijftien maanden celstraf geëist waarvan vijf voorwaardelijk voor ontucht met een destijds dertienjarig meisje. Ook wordt hem het onttrekken aan het ouderlijk gezag verweten. De twee kenden elkaar via een advertentie op een sekssite. Augustus vorig jaar spraken ze met elkaar af. T. dacht dat het meisje meerderjarig was.

De 33-jarige T., ex-directeur van de Alphense islamitische basisschool ‘An Noer’ en voormalig PvdA-gemeenteraadslid in Gouda, heeft altijd ontkend ontucht met het meisje te hebben gepleegd. In de rechtbank in Den Haag ontkende hij donderdag niet dat ze met elkaar hadden afgesproken. Maar volgens T. bracht hij het meisje naar een hotel en haalde hij haar de volgende dag weer op. Hij deed dat ,,uit goedheid”, volgens hem kon het meisje nergens heen en had ze ruzie met haar ouders.

De rechter bevroeg T. gedetailleerd over het contact met het meisje. ,,Dus u leerde elkaar kennen via een sekssite, na een paar uur chatten haalde u haar ’s avonds laat op in Vlaardingen, bracht haar naar een hotel in Gouda maar bleef daar zelf niet. De volgende ochtend haalde u haar weer op en bracht haar naar de trein. Dat is toch een merkwaardig verhaal?” T. gaf aan dat hij graag een serieuze relatie wilde en een goede klik voelde met het meisje.

T. werd vorig jaar september opgepakt en zit sindsdien vast. Zijn advocaat vindt dat T. vrijgesproken moet worden, onder meer door de grote ,,mediastorm” waar T. sinds zijn arrestatie mee te maken heeft. ,,Hij is publiekelijk al berecht.”

Het meisje had naar aanleiding van de advertentie op de sekssite met vijftien personen contact gehad. Ze zou met nog een man hebben afgesproken. Mogelijk wordt die ook nog strafrechtelijk vervolgd. Het onderzoek in deze zaak loopt nog, laat het OM weten.