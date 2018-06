‘De inlichtingenwet is een lekke boot’

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), die op 1 mei dit jaar is ingegaan, moet tijdelijk buiten werking gesteld worden. Eerst moeten noodzakelijke wijzigingen worden doorgevoerd. Dat bepleiten twaalf organisaties, waaronder Bits of Freedom, Greenpeace en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. De organisaties staan donderdag tegenover de Staat in een kort geding in de Haagse rechtbank.

De advocaten van de twaalf organisaties vergelijken de Wiv met een boot ,,die al voor de tewaterlating lek was”. De organisaties zijn niet tegen de wet in zijn geheel, wordt benadrukt. ,,Maar op een aantal onderdelen is de Wiv te ver doorgeschoten.”

De landsadvocaat noemt de kritiek van de organisaties niet terecht. ,,De bevoegdheden van de diensten moeten zo gericht mogelijk worden ingezet.”

Eerder dit jaar werd een raadgevend referendum over de nieuwe wet nipt door de nee-stemmers gewonnen.