Ede mag paden naar homo-bosje aan A12 sluiten

Paden van en naar een homo-ontmoetingsplek in Ede zijn geen openbare wegen. De gemeente mocht daarom de toegang naar het natuurgebied op de Ginkelse Heide langs de A12 afsluiten. Dat heeft de bestuursrechter in Arnhem donderdag besloten in een zaak, die de stichting Platform Keelbos had aangespannen tegen Ede. Veel andere gemeenten die een eind willen maken aan homo-ontmoetingsplekken in de natuur volgen de zaak nauwlettend.

Vanaf een parkeerplaats langs de snelweg A12 zijn paden ontstaan naar een plek waar homoseksuele mannen elkaar ontmoetten. Dat daar volgens het Platform Keelbos, dat opkomt voor homoseks in de vrije natuur, wel vierhonderd mensen per dag overheen liepen, is volgens de rechter nog geen bewijs dat de paden als wegen kunnen gelden. ,,Het betekent alleen dat het terrein tamelijk eenvoudig voor personen toegankelijk was”, aldus de rechter. Ede heeft dus geen wetten overtreden door de toegang naar het gebied te sluiten.

De rechter geeft geen oordeel over het besluit van Ede om een einde te maken aan het homo-bosje.