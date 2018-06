Geen steun terugsturen criminele Antillianen

Het initiatiefwetsvoorstel van de PVV om criminele Antillianen terug te sturen, valt niet in goede aarde in de Tweede Kamer. ,,Onuitvoerbaar”, oordeelde Madeleine van Toorenburg van het CDA donderdag bij de behandeling in de Kamer.

Volgens indieners Sietse Fritsma en Machiel de Graaf moeten criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten teruggestuurd worden. De drie eilanden vormen zelfstandige landen binnen het koninkrijk. De Raad van State heeft het initiatiefwetsvoorstel afgebrand.

,,Je moet wel met een voorstel komen dat haalbaar is”, zei Van Toorenburg. VVD’er André Bosman noemde het voorstel ,,niet haalbaar” en coalitiepartner Maarten Groothuizen (D66) vindt dat het in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Attje Kuiken (PvdA) : ,,Het biedt geen oplossing voor de problemen die er liggen”.