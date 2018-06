Grotten Valkenburg veiliger voor bezoekers

Het Limburgse toeristenstadje Valkenburg gaat de veiligheid in de grotten verbeteren. Zo mogen voortaan alleen nog maar LED-lampjes worden gebruikt en is elektriciteit in opslagruimtes verboden.

In december 2017 luidde met name hoogleraar Ira Helsloot de noodklok omdat de grotten zeer brandgevaarlijk zouden zijn. De gemeente trok daarop Helsloot en twee andere deskundigen aan die de veiligheid van de grotten onderzochten.

Besloten werd extra maatregelen te treffen die het risico op brand zó klein maken, dat een acute vlucht naar buiten niet meer nodig is óf een snelle ontruiming mogelijk wordt. Zo komt in de Gemeentegrot een opvangruimte waar mensen tijdens een brand terecht kunnen. In de Fluweelengrot komt een nooduitgang.

Daarnaast komen er extra verkeersmaatregelen om de drukte rond de grotten in betere banen te leiden. Zo parkeren er vaak meer dan honderd bussen in de omgeving. De parkeergelegenheid wordt uitgebreid.