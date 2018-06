Hoger beroep drugszaak Frank Masmeijer begint

Bij het hof van beroep in Antwerpen begint donderdag het hoger beroep in de grote drugszaak waarin voormalig tv-presentator Frank Masmeijer een vermeende rol speelt. Masmeijer kreeg vorig jaar acht jaar celstraf en een boete van 48.000 euro opgelegd voor betrokkenheid bij de invoer van 467 kilo cocaïne via de Antwerpse haven. Tegen hem was zeven jaar gevangenisstraf geëist. De voormalig NCRV-televisiester heeft zijn aandeel altijd ontkend en ging daarom in hoger beroep.

De zaak telt in totaal nog 32 verdachten en voor hun hoger beroep heeft het hof in totaal drie dagen in juni uitgetrokken. Wanneer de zaak van Masmeijer en zijn verdediging aan bod komen, is nog niet bekend.

Het is ook nog onduidelijk of de 56-jarige Nederlander bij het proces aanwezig is. Hij zat tien maanden in voorarrest maar is nu op vrije voeten. Volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops wil hij zichzelf graag verdedigen maar riskeert hij ook een aanhouding als hij weer in België is. Volgens Knoops verblijft zijn cliënt momenteel in Nederland.