Het koninklijk gezin gaat naar Argentinië voor de uitvaart van Inés Zorreguieta, de woensdagavond op tragische wijze overleden jongste zus van koningin Máxima. De begrafenis is in besloten kring, zo liet de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag weten. Inés Zorreguieta was peettante van prinses Ariane.

Koning Willem-Alexander komt tijdig terug uit Buenos Aires om maandag in Riga te beginnen aan een staatsbezoek aan Letland. Koningin Máxima zal hem daarbij niet vergezellen.