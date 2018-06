Máxima zegt publieke optredens af

Koningin Máxima heeft haar geplande publieke optredens voor de komende dagen afgezegd vanwege het overlijden van haar zus Inés Zorreguieta.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laat weten dat ze donderdagavond niet in de Westergasfabriek in Amsterdam zal zijn bij de opening van het Holland Festival. Ook heeft de koningin haar bezoek aan de nieuwe huisvesting van Stichting Vluchtelingenkinderen, De Delerij in Driebergen, afgezegd. Vrijdag gaat ze ook niet naar Groningen voor de opening van het protonentherapiecentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Volgende week laat Máxima de staatsbezoeken aan Letland, Estland en Litouwen schieten. Koning Willem-Alexander bezoekt deze landen alleen.