Een zesjarig meisje is woensdagavond korte tijd ontvoerd in het Limburgse Weert. Het kind werd rond 18.00 uur op de Maastrichtstraat vermoedelijk tegen haar wil in een witte auto gezet. Het meisje is inmiddels weer terecht, aldus de politie. Het meisje, dat weer bij haar familie is, is volgens de politie erg geschrokken.

De auto, vermoedelijk een Volkswagen Golf of soortgelijk model, is even later door een getuige gezien op de Nedermaaslaan.