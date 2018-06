De Rabobank gaat alle schade die de gedupeerden van de kluisroof in Oudenbosch kunnen aantonen, volledig vergoeden. De bank schrijft dat in een brief die de getroffen klanten donderdag ontvangen.

Tot dusver wilde de Rabobank niet verder gaan dan een maximumvergoeding van 45.000 euro die in de contractvoorwaarden met huurders staat. In de brief staat dat de bank zich moreel verantwoordelijk voelt voor de diefstal en daarom coulant is voor klanten die meer schade lijden.