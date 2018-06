Tbs’er filmt eigen uitbraak uit kamer

In de tbs-kliniek de Rooyse Wissel in het Limburgse Venray is een patiënt er vorige week in geslaagd om uit zijn kamer te breken en deze daad op een naar binnen gesmokkelde minitelefoon te filmen. Dat heeft de kliniek bevestigd naar aanleiding van berichtgeving op de regionale zender L1.

Uit onderzoek bleek dat de deuren van patiëntenkamers na insluiting te openen zijn. De kliniek zegt daarover ‘geschrokken’ te zijn en heeft inmiddels procedurele maatregelen genomen en technische ingrepen in voorbereiding om herhaling te voorkomen.

De Rooyse Wissel zegt het te betreuren dat de beelden (die L1 op de website laat zien) zijn uitgelekt. Volgens de kliniek is de veiligheid in de kliniek niet in het gedrang geweest en was het voor de patiënt niet mogelijk om te ontsnappen uit het gebouw.

Volgens de kliniek ,,is het een illusie om een instelling geheel vrij van binnengesmokkeld materiaal te krijgen”.