TU’s gaan R’dam en Den Haag weerbaarder maken

De vier technische universiteiten in ons land gaan Rotterdam en Den Haag helpen om beter voorbereid te zijn op rampen en grote storingen in bijvoorbeeld haven, elektriciteitsnetwerken of op internet. De universiteiten hebben 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor praktisch onderzoek naar mogelijkheden om de twee steden weerbaarder te maken.

Dat is donderdag bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse Resilient Rotterdam-conferentie. ,,Resilient is de wereldwijde term die wordt gebruikt om aan te duiden hoe veerkrachtig een stad omgaat met veranderingen”, legt Arnoud Molenaar Chief Resilience Officer van Rotterdam uit.

,,De vraag is: op welke manieren kunnen we als stad anticiperen op bepaalde gebeurtenissen, zodat de negatieve effecten van bijvoorbeeld een storm of klimaatverandering op de stad en de bewoners minimaal zijn?”

De federatie van de vier Nederlandse technische universiteiten, 4TU, heeft in januari dit jaar het 4TU ‘Resilience Engineering Centre’ opgericht. Binnen dit centrum worden de nieuwste wetenschappelijke inzichten gekoppeld aan stedelijke vraagstukken uit de praktijk.