Tweede aanhouding fatale schietpartij

Opnieuw is een man aangehouden voor een fatale schietpartij afgelopen zaterdag in Rotterdam. De 27-jarige man uit Opperdoes werd woensdag opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 46-jarige Rotterdammer, die zaterdag in een winkel omkwam door schoten, na een ruzie op straat in de Riederlaan.

De woensdag opgepakte verdachte in deze zaak zou het slachtoffer met het vuurwapen hebben bedreigd. Zaterdag werd al een 26-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij wordt ervan verdacht het fatale schot te hebben gelost.