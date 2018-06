‘Wees alert op achterlating kind buitenland’

Tientallen jongeren gaan naar het land van herkomst van hun ouders voor een vakantie waar blijkt dat ze daar tegen hun wil worden uitgehuwelijkt. Ze worden ook vaak zonder paspoort achtergelaten. Daarvoor waarschuwt het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA).

Het kenniscentrum roept leraren en mentoren op om in de aanloop naar de zomervakantie extra alert te zijn op signalen van mogelijke slachtoffers. Belangrijke aanwijzingen zijn bijvoorbeeld angst om op vakantie te gaan of de aankondiging van een last-minute bezoek aan familie in dat buitenland, aldus de organisatie.

Het LKHA is het aanspreekpunt voor het ministerie van Buitenlandse Zaken als slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland hulp nodig hebben. Het verifieert de melding en ondersteunt slachtoffers bij terugkeer naar Nederland.