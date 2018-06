Wiebes: gaswinning mogelijk sneller omlaag

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) denkt dat de gaswinning mogelijk al in 2020 onder de 12 miljard kubieke meter kan dalen. Hij houdt daarbij nog wel een flinke slag om de arm door te benadrukken dat het effect van een aantal geplande maatregelen niet vaststaat.

Wiebes spreekt donderdag met de Tweede Kamer over het terugschroeven van de gaswinning. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen stelde na de zware beving begin dit jaar bij Zeerijp dat de gaswinning zo snel mogelijk moet worden verlaagd naar 12 miljard kubieke meter. Het kabinet besloot uiteindelijk de gaswinning helemaal te gaan afbouwen, naar nul rond 2030.

In een brief aan de Kamer somt Wiebes de voortgang van zijn plannen op. Zo wil hij onder meer extra stikstof inkopen, zodat gas uit het buitenland geschikt kan worden gemaakt voor gebruik in Nederland. Dat zou vanaf oktober 2020 een verlaging van de gaswinning van 1 tot 1,5 miljard kuub kunnen opleveren.