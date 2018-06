Wiebes licht gasbesluit toe in Tweede Kamer

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) geeft donderdag de Tweede Kamer uitleg bij het kabinetsbesluit om de gaswinning in Groningen tussen nu en 2030 helemaal af te bouwen. Hij oogstte daarmee aanvankelijk lof, maar zal in het debat ook zijn beslissing moeten toelichten om de versterking van een kleine 1600 woningen die risico lopen door aardbevingen, in de ijskast te zetten.

Wiebes wil afwachten wat het gasbesluit voor gevolgen heeft voor het aardbevingsrisico. Mogelijk neemt dat op termijn dusdanig af dat een deel van de betreffende woningen niet hoeft te worden aangepakt, is zijn redenering. Daarmee heeft hij veel van het krediet dat hij sinds zijn aantreden heeft opgebouwd in Groningen, in korte tijd weer verspeeld.

De kwestie was voor Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen, aanleiding om op te stappen. Hij stelt dat Wiebes hem dwingt afspraken die hij met de Groningers heeft gemaakt, niet na te komen. Dat de gaswinning stopt, betekent niet dat het al op korte termijn veel veiliger wordt voor de bewoners van het aardbevingsgebied, zei Alders woensdag in een gesprek met de Tweede Kamer.