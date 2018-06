Achterhoek luidt Special Olympics in

In de Achterhoek lopen ruim 2000 sporters met een verstandelijke beperking zich warm voor hun eigen ‘olympische’ toernooi. De openingsceremonie van deze Special Olympics is vrijdagavond in Het stadion van voetbalclub De Graafschap in Doetinchem.

Minister Bruno Bruins van Sport trapt de Special Olympics af. Hij moet het podium delen met onder meer Gerard Joling, oud-schaatsers Erben Wennemars en Erik Hulzebosch en commissaris van de Koning Clemens Cornielje. ,,Sporten is gezond en vooral leuk”, zegt Bruins. ,,De lol die de deelnemers bij de Special Olympics uitstralen is ongekend en heerlijk om te zien.”

Het toernooi, met wedstrijden op zaterdag en zondag, telt dit jaar een recordaantal van 21 sporten. Op veertien plekken in de hele Achterhoek staan onder andere atletiek, zwemmen, voetbal, volleybal, golf, judo, gymnastiek en hockey op het programma. Veel deelnemers overnachten in het ‘olympisch dorp’ dat er is verrezen.

De Special Olympics Nationale Spelen, zoals het toernooi officieel heet, worden elke twee jaar gehouden. De organisatie hoopt dat sport mensen met een verstandelijke beperking plezier en zelfvertrouwen geeft.