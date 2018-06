Damrak over breed front omlaag

De Amsterdamse aandelenbeurs ging vrijdag over een breed front omlaag. Ook de andere Europese beurzen gaven terrein prijs. De handel stond onder meer in het teken van overnamespeculatie. Verder werd door beleggers vooral uitgekeken naar de G7-top die vrijdag begint.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent lager op 556,93 punten. De MidKap leverde 0,8 procent in tot 798,54 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt raakten tot 1,1 procent kwijt.

Bijna alle 25 fondsen in de AEX stonden in het rood. Staalconcern ArcelorMittal en biotechnologiebedrijf Galapagos waren de grootste verliezers met minnen tot 3 procent.

In de MidKap voerde Takeaway de schaarse stijgers aan met een plus van 1,4 procent. Topman Jitse Groen zei tegen persbureau Bloomberg dat de maaltijdbezorger alleen kan overleven door te groeien. Een samensmelting met concurrent Delivery Hero ligt echter niet meer voor de hand. Groen wees op de succesvolle beursgang van dat bedrijf.

Grootste daler bij de middelgrote fondsen was Air France-KLM, dat dik 3 procent moest inleveren. De passagiersgroei bij KLM is in mei flink afgezwakt. Bij zusterbedrijf Air France, waar begin mei nog werd gestaakt, werden daarnaast minder mensen vervoerd dan een jaar eerder. Verder ging de graadmeter voor de ticketprijzen bij het luchtvaartconcern licht omlaag.

Bij de kleinere bedrijven zakte Basic-Fit 2,2 procent. Mede-oprichter Eric Wilborts van de fitnessketen verkoopt zijn gehele belang aan institutionele beleggers.

In Frankfurt ging de aandacht uit naar de Duitse banken. Deutsche Bank (min 1,1 procent) heeft volgens Bloomberg met grote aandeelhouders van concurrent Commerzbank (min 1,4 procent) gesproken over een fusie. Er vinden momenteel echter geen gesprekken plaats.

Standard Life Aberdeen verloor 3,6 procent. De Britse bank Lloyds Banking Group (min 0,7 procent) verkoopt zijn resterende belang in het investeringsbedrijf.

De euro was 1,1767 dollar waard, tegen 1,1825 dollar op donderdag. Een vat Amerikaanse olie zake 0,5 procent in prijs tot 65,60 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder, op 76,82 dollar per vat.