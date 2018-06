Julio Poch komt met autobiografie

De Nederlands-Argentijnse ex-piloot Julio Poch komt met een autobiografie. Het boek, Acht jaar onterecht vast, moet dit najaar verschijnen, meldt Uitgeverij Balans.

Poch werd vorig jaar door een Argentijnse rechtbank vrijgesproken van betrokkenheid bij dodenvluchten tijdens het juntabewind in Argentinië (1976-1983). In het boek vertelt hij volgens zijn uitgever onder meer hoe hij ,,in zo’n nachtmerrie verzeild kon raken” en hoe hij zijn dagen in de gevangenis sleet. Ook blikt de oud-piloot terug op zijn leven in Argentinië ten tijde van het Videla-regime, zijn opleiding en carrière als gevechtspiloot en zijn komst naar Nederland.

Poch, die vanaf 1988 voor Transavia vloog en in 1995 de Nederlandse nationaliteit aannam, zou in 2003 op Bali tegen toenmalige collega’s hebben gezegd dat hij had meegewerkt aan dodenvluchten. Hij werd in 2009 in Spanje, vlak voor zijn pensionering, opgepakt op het vliegveld van Valencia. Spanje leverde hem uit aan Argentinië, waar hij 2990 dagen in de gevangenis doorbracht. In december keerde de oud-piloot terug naar Nederland.