Kinderen testen slootwaterkwaliteit

Hoeveel kikkervisjes zitten er in de sloot en hoe schoon is het water? Dat kunnen kinderen en hun (groot)ouders vrijdag en komend weekend gaan uitzoeken tijdens het eerste nationale slootjesonderzoek. Met hun resultaten wordt de kwaliteit van het Nederlandse slootwater in kaart gebracht.

De ontdekkingstocht langs de waterkant is een initiatief van IVN Natuureducatie en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Op ruim 150 plekken in het land staan natuurgidsen klaar met schepnetjes, loeppotjes en zoekkaarten. Ter plekke of na afloop kunnen deelnemers hun bevindingen doorgeven via ivn.nl/slootjesdagen. Er rolt dan onmiddellijk een oordeel uit over de kwaliteit van de sloot.

De hulponderzoekers kunnen ook zonder gids eropuit met een uit te printen onderzoekskaart. Daarmee kunnen ze de helderheid van het water en de dikte van de sliblaag toetsen. Ook geeft het IVN tips hoe zelf een schepnet te maken, voor wie er geen heeft. Het schepnet komt van pas bij het tellen van waterdiertjes, een belangrijke indicator van de waterkwaliteit.

De initiatiefnemers gebruiken de verzamelde resultaten om landelijk een beeld te krijgen van het Nederlandse slootwater. De eerste resultaten worden volgende week bekendgemaakt.