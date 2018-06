Koninklijk gezin aangekomen in Buenos Aires

Het koninklijk gezin is vrijdagochtend aangekomen in Buenos Aires in verband met het overlijden van Inés Zorreguieta, het zusje van koningin Máxima. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun kinderen Amalia, Alexia en Ariane landden om 5.28 uur (10.28 uur Nederlandse tijd) op luchthaven Ezeiza, melden Argentijnse media.

Op beelden van de zender Todo Noticias is te zien hoe even later een konvooi auto’s onder politiebegeleiding het vliegveld verlaat. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte donderdagavond bekend dat Willem-Alexander en Máxima met hun dochters naar Argentinië zouden afreizen voor de uitvaart van Inés. De begrafenis vindt dit weekeinde in besloten kring plaats.

Inés Zorreguieta (33), de peettante van prinses Ariane, werd donderdag dood gevonden in de slaapkamer van haar appartement.