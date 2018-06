Kwart AH-groente kan zonder bestrijdingsmiddel

Ruim een kwart van de groente- en fruit van Albert Heijn kan goed geteeld worden zonder schadelijke bestrijdingsmiddelen. Dit blijkt uit een onderzoek van Albert Heijn en de milieuorganisatie Natuur & Milieu. Het doel van beide partijen is dat vanaf 2019 geen insecticiden meer worden gebruikt.

In het teeltjaar 2017 is onderzocht hoe Nederlandse gewassen geteeld kunnen worden zonder gebruik te maken van de 27 schadelijkste bestrijdingsmiddelen. Bij zeventien van de in totaal 49 gewassen zijn proeven gedaan. Na een tussentijdse rapportage bleek dat geen bestrijdingsmiddelen nodig zijn bij de teelt van aardbei, komkommer, paprika, prei, tomaat, ui en peen. Bij courgette, rucola, boerenkool, Chinese kool en sperzieboon werden al geen schadelijke stoffen gebruikt.

Er wordt nog onderzocht of andere gewassen ook geteeld kunnen worden zonder insecticiden.