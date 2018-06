Man ’s nachts verdronken in Gelders zwembad

Een 29-jarige man uit het Gelderse Vorden is in de nacht van donderdag op vrijdag verdronken in een buitenzwembad in zijn woonplaats. De politie onderzoekt de zaak.

Het incident gebeurde in het zwembad In de Dennen. De brandweer meldde rond 03.45 uur een persoon uit het zwembad te hebben gehaald. Wat hij daar deed, is nog onduidelijk.

In de Dennen is tot nader order gesloten, meldt het buitenbad op de eigen website. Burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst zegt in een reactie op Twitter enorm geschrokken te zijn ,,van het vreselijke ongeval dat heeft plaatsgevonden in Vorden. Mijn gedachten gaan uit naar de naasten van het slachtoffer.’’