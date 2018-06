Na 11 jaar straf voor ontucht in kerk Urk

Een 38-jarige man uit Urk is elf jaar na dato alsnog veroordeeld voor ontucht met een destijds vijftienjarig meisje. De man was de muzikaal begeleider van het meisje toen hij tijdens het oefenen voor een voorspeelavond in de kerk seksuele handelingen met haar verrichtte. De rechtbank in Lelystad legde de man vrijdag een voorwaardelijke celstraf op van vier maanden, met een proeftijd van twee jaar en een taakstraf van 150 uur.

De zaak kwam zo laat voor de rechter, omdat het slachtoffer pas bijna elf jaar na het strafbare feit aangifte deed. Hoewel het al lang geleden gebeurde, vindt de rechtbank de verklaringen van het slachtoffer geloofwaardig. Ook had het meisje hetzelfde gezegd tegen twee mensen die zij in vertrouwen nam, kort na de ontucht. Zij traden op als getuigen.

De rechtbank legde evenwel een voorwaardelijke celstraf op, omdat het zo lang geleden is en omdat de man in 2007 al eens was veroordeeld voor een soortgelijk feit en daarna niet meer in de fout is gegaan.