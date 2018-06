Nieuw gemeentehuis Waalre officieel geopend

Het nieuwe gemeentehuis van Waalre dat is gebouwd na de aanslag op het oude raadhuis zes jaar geleden is vrijdagmiddag officieel geopend. De opening werd verricht door commissaris van de Koning Wim van de Donk.

Het monumentale gemeentehuis van Waalre werd in de zomer van 2012 verwoest door een aanslag. Er reden twee auto’s naar binnen en het pand brandde helemaal uit. De politie was een aantal verdachten op het spoor, maar wist niet genoeg bewijs te verzamelen om de aanslag definitief op te helderen.

In zijn toespraak noemde commissaris Van de Donk het een schande dat het gemeentehuis eerder is herbouwd dan dat de daders zijn gepakt. De aanslag is volgens hem een keerpunt geweest in de bestrijding van de criminaliteit in Brabant. ,,Het heeft mij gemotiveerd in de strijd voor een fatsoenlijke samenleving”, zei hij in een toelichting.

Het nieuwe gemeentehuis is gebouwd op de plek van het oude raadhuis en is eerder al in gebruik genomen.