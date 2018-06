Rustige nacht in Noordwijk na noodverordening

Op en rond het Rederijkersplein in Noordwijk is het in de nacht van donderdag op vrijdag rustig gebleven. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Voor het gebied is sinds donderdagavond een noodverordening van kracht, omdat het er volgens de gemeente al een paar dagen zeer onrustig is.

Op en rondom het plein veroorzaken hangjongeren volgens de gemeente al jaren overlast, maar sinds vorige week woensdag loopt het uit de hand. Zo zijn er een bouwkeet, prullenbak, een plastic container, twee bestelbussen en een bestelwagen in brand gestoken. De daders zouden vooral in de nacht actief zijn. Ondertussen zouden mensen op sociale media hebben aangegeven de daders zelf te willen aanpakken.

Omdat burgemeester Jan Rijpstra bang is dat de zaak uit de hand loopt, heeft hij een noodverordening ingesteld voor het gebied. Daarmee moeten mensen die er niets te zoeken hebben, worden geweerd. De politie kan ermee verdachte personen preventief fouilleren en voertuigen doorzoeken. De noodverordening geldt tot en met volgende week zondag.

Volgens de politiewoordvoerder heeft er sinds de noodverordening van kracht is geworden, wel elders in Noordwijk een klein brandje gewoed. ,,Maar of dat verband met elkaar houdt, is nu onduidelijk.’’