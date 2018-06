‘Uitvaart van zus Máxima begonnen’

Koningin Máxima neemt vrijdag afscheid van haar jongste zus Inés. In de buurt van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires is de uitvaart begonnen. Ook koning Willem-Alexander en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane zijn erbij. Het afscheid is in besloten kring.

Op beelden van Argentijnse zenders is te zien hoe de familie aankwam bij de begraafplaats van Pilar, een stadje ten westen van Buenos Aires. Daar ligt ook vader Jorge Zorreguieta begraven.

Koning Willem-Alexander gaat na de begrafenis naar Letland voor een staatsbezoek dat maandag begint. Daarna gaat de koning naar Estland en Litouwen. Koningin Máxima zal hem niet vergezellen.

Inés Zorreguieta (33), de peettante van prinses Ariane, werd woensdag dood gevonden in de slaapkamer van haar appartement.