Parachutist zwaargewond na mislukte landing

Een parachutist is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt na een mislukte landing bij vliegveld Teuge bij Apeldoorn. Directeur Simon Woerlee van Nationaal Paracentrum Teuge bevestigt berichtgeving hierover door Omroep Gelderland.

De parachutist is een sportspringer die bekend is bij het Paracentrum. Woerlee wilde niet zeggen of het een man of een vrouw is. Het ongeluk gebeurde in een weiland aan de Zandenallee, op ongeveer een kilometer afstand van het vliegveld. Over de oorzaak van de mislukte landing is nog niets bekend.

De gewonde parachutist was niet bij bewustzijn en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis overgebracht. Een ambulance kon niet gemakkelijk ter plekke komen. De luchtvaartpolitie doet onderzoek naar het incident.